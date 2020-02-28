Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Украинским частным компаниям разрешили заниматься космической деятельностью – Минэкономики

Частные компании смогут отправлять в космос и возвращать на Землю ракеты-носители или космические корабли. Однако космодрома в Украине пока нет.

Перед входом на рынок частные предприятия должны подать декларацию о ведении хозяйственной деятельности в Государственное космическое агентство Украины
Перед входом на рынок частные предприятия должны подать декларацию о ведении хозяйственной деятельности в Государственное космическое агентство Украины
Фото: Depositphotos.com

Кабинет Министров Украины снял запрет на ведение космической деятельности частными компаниями. Как сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, решение было принято на заседании правительства 26 февраля. 

Частные компании смогут получить разрешение на испытания ракет-носителей, их агрегатов, составных частей и космических аппаратов; запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов; управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве; возвращение космических аппаратов и/или их составных частей на Землю.

Перед входом на рынок частные предприятия должны подать декларацию о ведении хозяйственной деятельности в Государственное космическое агентство. По итогам рассмотрения декларации ведомство может выдать разрешение на ведение такой деятельности или отказать в выдаче.

"Снятие запрета на осуществление космической деятельности частными предприятиями увеличит количество рабочих мест и будет способствовать развитию высокотехнологичной промышленности", – считает заместитель министра Светлана Панаиотиди.

По ее мнению, решение Кабмина поможет увеличить объем инвестиций в отрасль уже в первом квартале 2020 года.

Закон, позволяющий частным компаниям вести космическую деятельность, Верховная Рада Украины приняла в начале октября 2019 года, 29 января 2020-го документ вступил в силу. Принятое Кабмином решение позволит реализовать законодательные изменения, заявили Минэкономразвития.

Собственного космодрома, с которого можно проводить запуски, в Украине нет. Осень прошлого года о намерении построить его заявляла днепровская компания Space Logistics Ukraine, однако позже отказалась от этой идеи, писала LIGA.net.

В 2018 году советник председателя Государственного космического агентства Эдуард Кузнецов говорил в эфире "Радио НВ" отмечал, что космические агентства Украины и Канады договорились о совместном проекте строительства стартовой площадки для украинских ракет на территории одного из канадских космодромов. На какой стадии находится реализация этого проекта, не сообщалось.

Теги: Украина, Кабинет Министров, космос, Государственное космическое агентство, запуск, Светлана Панаиотиди, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шварценеггер привел в офис двух пони, где их встретил аллигатор
Шварценеггер привел в офис двух пони, где их встретил аллигатор
  Финалисты нацотбора "Евровидение 2020" Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах
  Финалисты нацотбора "Евровидение 2020" Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
alyona alyona показала второй подбородок
alyona alyona показала второй подбородок
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS