В США при запуске ракеты разбился инженер-любитель. Он хотел доказать, что Земля плоская

Американский инженер-любитель Майк Хьюз, известный как Безумный Майк, вероятно, потерял сознание во время старта и не смог катапультироваться.

22 февраля в Калифорнии (США) во время запуска самодельной ракеты на паровом двигателе разбился инженер-любитель Майк Хьюз, известный как Безумный Майк, сообщает издание The Los Angeles Times со ссылкой на очевидцев происшествия.

Ракета разбилась вскоре после запуска примерно в километре от места старта. Предположительно, Хьюз потерял сознание, поэтому не катапультировался.

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На записи, опубликованной телеканалом CBS Los Angeles, видно, что во время запуска у ракеты сработал парашют, предназначенный для торможения. Видео: CBS Los Angeles / YouTube

Как отмечает издание, перед запуском Хьюз заявил прессе, что Земля, по его мнению, похожа на фрисби и он хотел бы полететь в космос, чтобы убедиться в этом. Однако пресс-секретарь Хьюза Даррен Шустер заверил, что в действительности Безумный Майк не верил, что Земля плоская, а его слова были шуткой и пиар-ходом ради привлечения внимания.

LA Times пишет, что Хьюз в течение многих десятилетий выполнял различные трюки. В 2018 году изобретатель запустил ракету в пустыне Мохаве – она поднялась почти на 600 м.