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В Государственном космическом агентстве Украины и на заводе "Арсенал" проходят обыски

Обыски проходят в рамках расследования о растрате имущества государственным предприятием "Завод "Арсенал", сообщили в Государственном космическом агентстве.

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В агентстве заявили, что тесно сотрудничают со следователями и предоставляют всю необходимую документацию
В агентстве заявили, что тесно сотрудничают со следователями и предоставляют всю необходимую документацию
Фото: pixabay.com

На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия "Завод "Арсенал" проходят обыски. Об этом 6 февраля проинформировала пресс-служба агентства.

Обыск проводится в рамках расследования о растрате имущества государственным предприятием "Завод "Арсенал", начатого в 2019 году.

В агентстве заявили, что тесно сотрудничают со следователями и предоставляют всю необходимую документацию.

В январе 2020 года в Офисе генпрокура сообщали, что при получении взятки разоблачили руководителя учреждения, подчиненного Национальному центру управления и испытаний космических средств Национального космического агентства Украины.

По версии следствия, "указанное должностное лицо, вероятно, получило от частного предпринимателя взятку в размере $3 тыс. за подписание соглашения об аренде недвижимого имущества".

Теги: Украина, обыск, следствие, расследование, Государственное космическое агентство, обыски, имущество
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