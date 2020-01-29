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В Николаеве военнослужащие запаса торговали оружием – СБУ

Бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины переделывали травматическое оружие и доводили его до боевого состояния, а затем продавали, рассказали в Службе безопасности Украины.

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Изъятое передали для проведения баллистической и взрывотехнической экспертиз
Изъятое передали для проведения баллистической и взрывотехнической экспертиз
Фото: ssu.gov.ua

В Николаеве двое бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины торговали оружием. Об этом 29 января проинформировал пресс-центр СБУ.

"Нелегальное изготовление и продажу организовали двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, уволенных в запас. В мастерской, оборудованной по месту жительства одного из них, злоумышленники переделывали травматическое оружие и доводили его до боевого состояния для дальнейшего сбыта", – рассказали в пресс-службе.

Во время обысков правоохранители изъяли шесть тротиловых шашек общим весом 1, 6 кг, три ручных гранаты Ф-1, семь пистолетов, семь электродетонаторов, большое количество патронов различного калибра, а также средства для кустарной переработки оружия.

Изъятое передали для проведения баллистической и взрывотехнической экспертиз.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, Украина, оружие, Николаев, обыск, экспертиза, правоохранители, граната, военнослужащий, уголовное производство, продажа
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