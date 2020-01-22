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В США тысячи вооруженных людей пришли на акцию протеста. Фоторепортаж

Сегодня 01.23
20 января в городе Ричмонде — столице американского штата Виргиния — прошел митинг в поддержку права на хранение и ношение оружия. На него вышло около 22 тыс. человек, многие принесли с собой пистолеты и винтовки. Акцию организовало движение в защиту права на оружие Virginia Citizens Defense League из-за намерения демократов, которые сейчас занимают большинство мест в Генеральной ассамблее Виргинии, ввести в штате новые ограничения на ношение огнестрельного оружия. Митинг прошел мирно, сообщает The New York Times.
Теги: США, оружие, протесты, митинг, Виргиния, ограничения
 

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