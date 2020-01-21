"В шутку направил автомат на товарища и случайно выстрелил". Военнослужащему ВСУ дали пять лет за убийство сослуживца

Летом 2019 года военнослужащий одной из частей ВСУ во Львовской области по неосторожности застрелил сослуживца. Он признал вину и был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Украинского военнослужащего приговорили к пяти годам лишения свободы за нарушение правил обращения с оружием, причинившее смерть потерпевшего. Приговор 13 января вынес Яворовский районный суд Львовской области, сообщила военная прокуратура Западного региона.

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9 июня 2019 года военнослужащий, считая автомат Калашникова разряженным, в шутку направил его на сослуживца и случайно нажал на спусковой курок. Полученная травма раненого солдата оказалась не совместимой с жизнью.

Военная прокуратура доказала в суде вину правонарушителя в инкриминируемом ему преступлении, обвиняемый искренне раскаялся, говорится в сообщении ведомства.