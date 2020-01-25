В Одесской области мужчина хранил дома арсенал боеприпасов

Правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении 56-летнего мужчины две винтовки СВТ-40, четыре магазина к ним и около 200 патронов, рассказали в Госпогранслужбе Украины.

В поселке Мирное Беляевского района правоохранители изъяли у мужчины арсенал оружия и боеприпасов. Об этом 24 января проинформировал пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении дома мужчины две винтовки СВТ-40, четыре магазина к ним и около 200 патронов. От каких-либо объяснений на предмет происхождения огнестрельного оружия и патронов 56-летний мужчина отказался, рассказали в пресс-службе.

Изъятое направлено на экспертно-криминалистическую экспертизу.

Фото: dpsu.gov.ua

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.