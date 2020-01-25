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Кабмин Украины назначил главу Госаудитслужбы и принял еще ряд кадровых решений

Главой Государственной аудиторской службы Украины стал Игорь Буграк, который ранее занимал должность директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля Минфина.

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Кабмин назначил Владимира Усова на должность главы Государственного космического агентства
Кабмин назначил Владимира Усова на должность главы Государственного космического агентства
Фото: kmu.gov.ua

24 января Кабинет Министров Украины назначил главой Государственной аудиторской службы Игоря Буграка. Об этом проинформировала пресс-служба Кабмина.

Буграк ранее работал в Министерстве финансов – занимал должность директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля, отмечает LB.ua.

Кабмин также назначил Владимира Усова на должность главы Государственного космического агентства. "Думская" пишет, что он является одесским бизнесменом, сооснователем сервиса 3D-печати Kwambio и цифрового издательства Gutenbergz.

Кроме того, правительство назначило Елену Дрощенко заместителем главы Национального агентства по вопросам государственной службы, Михаила Титарчука – заместителем главы Государственной налоговой службы, Владимира Мозгунова – членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, Государственная аудиторская служба, Государственное космическое агентство
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