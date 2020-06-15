На Усове висит открытое уголовное производство, он сотрудничает с российскими олигархами, но ему дают на откуп стратегическую отрасль Украины – Маси Найем

Юрист Маси Найем заявил со ссылкой на публикации в российских СМИ, что одним из партнеров фонда Impulse VC, который вложился в стартап нынешнего главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова, является российский миллиардер Роман Абрамович.

Президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и министр экономразвития Игорь Петрашко должны объяснить украинцам, почему допустили к управлению Государственным космическим агентством (ГКАУ) Владимира Усова, который с лета 2019-го фигурирует в уголовном производстве ГБР и был замечен в связях с российскими олигархами. Об этом на своей странице в Facebook заявил 15 июня адвокат Маси Найем.

Юрист отметил, что Усов часто дает интервью.

"Вот, к примеру, как пишут журналисты LB.ua о стартапе Kwambio, представляя главу ГКАУ: "Услугами его компании пользуются Coca-Cola, General Electric, Christian Dior и отдельно – NASA". Но… на официальном сайте NASA информация о таком партнерстве отсутствует. Схожая ситуация и с General Electric", – заявил Найем.

Адвокат отметил, что эти факты заставили его "копнуть чуть глубже". По данным Найема, основанная Усовым в 2013 году и презентованная в 2014-м на спецплатформе для поиска инвесторов компания Kwambio за четыре года привлекла $1,6 млн – от четырех доноров и одного гранта.

"Одной из таких компаний-доноров является Impulse VC. В декабре 2017-го Impulse VC инвестировал в Kwambio $500 тыс. Украинские СМИ сообщали об этом так: "Cтартап Kwambio привлек $500 000 и представил первый украинский 3D-принтер для керамики". А профильные российские – так: "Impulse VC вложился в украинский стартап Kwambio", – написал Найем.

Он сообщил, что, по данным российских СМИ, одним из партнеров фонда Impulse VC является российский миллиардер Роман Абрамович.

“Impulse VC – венчурный фонд и инкубатор технологических интернет-проектов, основанный в 2013 году. Фонд осуществляет посевное финансирование компаний с потенциалом масштабирования бизнес-модели и выхода на международные рынки. По неподтвержденным данным, одним из партнеров фонда является миллиардер Роман Абрамович”, – процитировал юрист фрагмент из российской прессы.

Найем также рассказал, что обычно фонд Impulse VC "инвестирует в серьезные программы, чтобы тягаться со Штатами".

"Например, в том же 2017-м фонд Impulse VC вложил $ 1,5 млн в ИИ для распознавания лиц. И потом российские СМИ долго кричали, что они "обошли американцев". Учитывая, что Kwambio занимается 3D-печатью… Во что именно они инвестировали?" – отметил юрист.

Он добавил, что в связи с этим возникают вопросы к назначившим Усова на должность.

"Никогда еще пиар-реклама не была напичкана неправдой, а тут вот опять… Основателю стартапа, на котором висит открытое уголовное производство и который сотрудничает с российскими олигархами, дают на откуп стратегическую отрасль Украины. Чисто риторический вопрос к профильному министру Петрашко, премьер-министру Шмыгалю и президенту Зеленскому: а какую цель преследуют, ставя на такую должность такую личность?" – резюмировал Маси Найем.

Владимир Усов возглавляет Государственное космическое агентство Украины с января этого года.

Накануне его назначения стало известно, что одна из компаний Усова – "Гутенбергз" – является фигурантом уголовного дела ГБР. Об этом сообщило "Слідство.Інфо" со ссылкой на материалы судебного реестра. Заполняя декларацию в качестве кандидата на должность главы ГКА, Усов указал в ней недостоверные данные, утверждает "Главком".