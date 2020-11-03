И.о. главы Госбюро расследований уволил Бабикова – СМИ

С должности заместителя директора Государственного бюро расследований уволили Александра Бабикова, который был адвокатом беглого президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает "Украинская правда".

В НАПК говорили, что у Бабикова есть потенциальный конфликт интересов Фото: dbr.gov.ua

Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев подписал приказ об увольнении первого заместителя Александра Бабикова, который был адвокатом беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в руководстве ГБР.

"Сухачев подписал поздно вечером в пятницу такой приказ, но не ознакомил с ним Бабикова. Основанием является якобы постоянный конфликт интересов из-за работы в [адвокатском объединении] Aver Lex. Хотя у Бабикова есть все документы, которые это опровергают. По состоянию на настоящее время Бабиков на больничном. Юридически приказ Сухачова не реализован и не имеет под собой законного обоснования", – рассказал собеседник издания.

По данным "Украинской правды", проблемы у Бабикова начались из-за его активности по нескольким делам, в том числе по расследованию "дела вагнеровцев".

"На прошлой неделе был очень чувствительный запрос в офис по вагнеровцам, который наделал много шума", – сказал источник издания.

Сухачева в ГБР считают близким к куратору силовых органов в Офисе президента Украины Олегу Татарову, пишет "Украинская правда".

Бабикова назначили на должность первого заместителя директора ГБР 20 февраля. Накануне, 18 февраля, Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к тогдашнему врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова. Они заявляли, что Бабиков был адвокатом Януковича и его назначение уничтожит доверие к ГБР.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что поскольку Бабиков ранее защищал в суде интересы беглого президента, у него есть потенциальный конфликт интересов.

Сам Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича, но в Офисе генпрокурора подтвердили, что он действительно представлял интересы экс-президента в суде.