ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Ничего нового найти не может". Адвокат сообщил, что Порошенко будет судиться с ГБР

Государственное бюро расследований обратилось за международной помощью в расследовании дела против пятого президента Украины Петра Порошенко. Адвокат экс-главы государства Игорь Головань заявил, что очередной всплеск активности ГБР связан с недавним совещанием у президента Украины Владимира Зеленского.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Адвокат Порошенко заявил, что компания, о которой сообщили а ГБР, была создана в технических целях и почти сразу закрыта
Адвокат Порошенко заявил, что компания, о которой сообщили а ГБР, была создана в технических целях и почти сразу закрыта
Фото: eurosolidarity.org

Следователи Государственного бюро расследований обратились за международной правовой помощью в расследовании производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 2 ноября.

ГБР проводит досудебное расследование по факту совершения Порошенко в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов, сообщил и.о директора ГБР Алексей Сухачев.

"По данным предварительного расследования, указанные действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом единственным ее бенефициарным владельцем указан лично пятый президент Украины", – сказано в релизе.

ГБР для получения информации по делу направило запросы в компетентные органы Британских Виргинских островов, Панамы и Кипра.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что очередной всплеск активности ГБР в отношении экс-президента связан с недавним совещанием президента Украины Владимира Зеленского с силовиками, "где тот в ультимативной форме требовал подозрений Порошенко".

"ГБР направляет очередной пустой запрос о "международной правовой помощи" в очередном юридически ничтожном производстве. Таком же ничтожном, как и все остальные, которые расследуются ГБР с исключительной целью политического преследования пятого президента. Упомянутая в "новости" ГБР компания создавалась исключительно в технических целях передачи активов в доверительную собственность Rothschild. Что и было сделано. После чего немедленно было подано заявление о ее ликвидации", – отметил адвокат.

По его словам, эта компания даже не открывала банковских счетов и никакие средства ни из Украины, ни из других стран на ее счет не перечислялись.

https://www.facebook.com/igor.golovan/posts/5277305935628528

"ГБР по требованию Зеленского транжирит десятки миллионов гривен на расследование заказных и юридически бесперспективных дел против Порошенко. На запросах в Панаму, Кипр или Виргинские острова могли бы сэкономить, потому что всю необходимую информацию в считанные секунды может выдать Google. Ничего нового ГБР найти уже не может", – написал Головань.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября его адвокат сообщил, что против пятого президента открыли еще 15 уголовных производств.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".

Теги: Украина, расследование, Государственное бюро расследований, Панама, адвокат, Rothschild, Игорь Головань, ГБР, Алексей Сухачев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Короткостриженого Ривза видели целующимся с Грант – Page Six
Короткостриженого Ривза видели целующимся с Грант – Page Six
  alyona alyona рассказала, сколько начала зарабатывать, став артисткой
  alyona alyona рассказала, сколько начала зарабатывать, став артисткой
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
Чапкис рассказал о своих внуках
Чапкис рассказал о своих внуках
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
Директор "Современника" рассказал, когда Гармаш уволился из театра
Директор "Современника" рассказал, когда Гармаш уволился из театра
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Депп проиграл суд британскому таблоиду по делу о клевете
Депп проиграл суд британскому таблоиду по делу о клевете
Милевский обнародовал фото с мамой
Милевский обнародовал фото с мамой
После выздоровления от COVID-19 Камалия отправилась в Германию на медобследование
После выздоровления от COVID-19 Камалия отправилась в Германию на медобследование
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
Решетник рассекретил пол третьего ребенка
Решетник рассекретил пол третьего ребенка
"На Ксюшу Собчак похожа", "Глаза папины". Фаны Богомолова обсуждают фото его дочери
"На Ксюшу Собчак похожа", "Глаза папины". Фаны Богомолова обсуждают фото его дочери
Тина Кароль прокомментировала слухи о своей беременности
Тина Кароль прокомментировала слухи о своей беременности
Яна Поплавская показала трехмесячного внука
Яна Поплавская показала трехмесячного внука
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
  Чапкис публично сделал предложение Могилевской. Видео
Чапкис публично сделал предложение Могилевской. Видео
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS