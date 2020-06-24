ПОЛИТИКА Short News

Госбюро расследований вызвало Порошенко на допрос в качестве подозреваемого

Государственное бюро расследований Украины 24 сообщило о вызове на допрос в качестве подозреваемого пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко для проведения "одновременного допроса и других следственных действий".

Об этом сообщается на странице ГБР в Facebook. Порошенко должен явиться на допрос 30 июня в 10.00. О деталях дела в сообщении Госбюро ничего не сообщается. Как пишет "Интерфакс-Украина", речь идет об уголовном производстве по факту возможного захвата власти Порошенко и неисполнения решения суда при назначении членов ВСП, которое было открыто по заявлению бывшего замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова. https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/1615181471970820

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