Зеленский заявил, что пытается нивелировать имидж Украины как "страны скандалов"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытается избегать вмешательства во внутреннеполитические дела США и пытается нивелировать имидж Украины как "страны скандалов".

Об этом он заявил интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Автор интервью отмечает, что эти слова прозвучали на фоне предъявления обвинений бывшему президенту Украины Петру Порошенко в якобы незаконном назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки и участия Зеленского в скандале с попыткой отстранения президента США Дональда Трампа от должности в порядке импичмента.

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