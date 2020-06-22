Зеленский заявил, что пытается нивелировать имидж Украины как "страны скандалов"

Об этом он заявил интервью канадскому изданию The Globe and Mail.
Автор интервью отмечает, что эти слова прозвучали на фоне предъявления обвинений бывшему президенту Украины Петру Порошенко в якобы незаконном назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки и участия Зеленского в скандале с попыткой отстранения президента США Дональда Трампа от должности в порядке импичмента.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".