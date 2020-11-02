Башкиров заявил, что его незаконно уволили с должности главы Государственной сервисной службы градостроительства

Экс-глава Госсервисстроя Алексей Башкиров заявил, что с ним незаконно разорвали контракт ради остановки реформы градостроительства.

Алексей Башкиров: Есть силы, которые не заинтересованы в очистке отрасли, которые с самого начала реформы системно противодействовали ей Фото: Олексій Башкіров / Facebook

Алексей Башкиров написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором утверждает, что был уволен с должности руководителя Государственной сервисной службы градостроительства Украины (Госсервисстрой) незаконно. И это было мотивировано желанием отдельных должностных лиц остановить реформу градостроительства. Об этом Башкиров сообщил на своей странице в Facebook.

"То, что за последние дни произошло в сфере градостроительства, требует объяснений, ведь много кто еще не понял смысл и причину бурных событий прошлого. В первую очередь хочу отметить, что делал и делаю все от меня зависящее для внедрения реформы градостроительства, начатой президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Убежден, большинство украинцев поддерживают эту реформу и ликвидацию коррупции в строительной сфере. И я благодарен им всем. И на самом деле, нас очень много. Однако есть силы, которые не заинтересованы в очистке отрасли, которые с самого начала реформы системно противодействовали ей, пытаясь если не сорвать, то нивелировать все изменения, чтобы сохранить костяк коррупционной системы", – пишет экс-глава ведомства.

Башкиров отметил, что после решения о ликвидации ГАСИ и с момента его назначения на должность руководителя новой Государственной сервисной службы градостроительства Украины он ощущал постоянное сопротивление реформе. Несмотря на это, удалось подготовить службу к полноценному запуску.

"За период с марта 2020 года были разработаны структура Госсервисстроя, штатное расписание и смету органа, положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников. Несмотря на то, что в Министерстве развития общин и территорий постоянно ставили бюрократические препятствия принятию необходимых для полноценного запуска Госсервисстроя решений, все необходимые документы были согласованы", – заявил чиновник.

Он добавил, что, согласно постановлению Кабинета Министров, в регионах должно быть образовано 14 управлений, восемь отделов и два сектора Госсервисстроя.

"Служба уже была готова объявлять отбор на занятие вакантных должностей руководителей территориальных органов, проводить собеседования и формировать штат, что позволило бы Госсервисстрою начинать в полном объеме выполнять возложенные на него задачи. Но в результате моего увольнения с должности реформа опять затормозила. Уверен в таком сценарии могут быть заинтересованы только те, кто добивается отмены реформы", – пишет Башкиров.

Свое увольнение с должности экс-глава Госсервисстроя называет незаконным и собирается отстаивать свои права в суде.

"В документе о моем увольнении "путем прекращения действия контракта" не было указано никаких правовых оснований для прекращения контракта. Единственным законным основанием расторжения контракта со мной могло бы быть невыполнение условий контракта, однако отчеты о результатах оценки моей деятельности, которые были подписаны профильным министром, доказывают обратное. Есть основания считать, что мое увольнение является результатом политических интриг тех, кто изо всех сил стремится отменить реформу градостроительства. Это подтверждается еще и тем, что на меня оказывается давление с требованием написать заявление об увольнении задним числом. Я никогда не пойду на подобные сделки и буду защищать свое честное имя. Поэтому буду оспаривать свое увольнение в суде", – заявил экс-глава Госсервисстроя.

Кабинет Министров Украины 22 октября отстранил Юрия Васильченко от должности председателя Государственной инспекции градостроительства, а Алексея Башкирова – от должности главы Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Кроме того, Кабмин признал утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Богданом Федоренко.

Накануне Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила должностных лиц ГАСИ на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. По данным правоохранителей, в организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти. СБУ провела более 50 обысков в государственных учреждениях и офисах, связанных с незаконной выдачей разрешений строительным компаниям. Об этом СБУ сообщила 21 октября на своем сайте.

Башкиров возглавил Государственную сервисную службу градостроительства 12 июня. В распоряжении правительства было сказано, что контракт о прохождении государственной службы с ним заключили на период действия карантина.