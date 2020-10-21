СБУ провела обыски в ГАСИ. СМИ пишут, что искали "строительную мафию" Бабак

По данным источников Delo.ua, обыски в Государственной архитектурно-строительной инспекции могут быть связаны с застройщиками, которых обвиняла в незаконных схемах экс-глава Минрегиона Алена Бабак.

Служба безопасности Украины провела более 50 обысков в государственных учреждениях и офисах, связанных с незаконной выдачей разрешений строительным компаниям. Об этом СБУ сообщила 21 октября на своем сайте.

"Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. Оперативники и следователи спецслужбы установили, что в организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти. Для проведения сделки фигуранты использовали подконтрольные "консалтинговые" коммерческие структуры. Они выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и должностными лицами ГАСИ во время их "переговоров" о получении разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объекта в эксплуатацию. Роль коммерческих структур заключалась в предоставлении "положительного" решения о выдаче документации", – сказано в сообщении СБУ.

По данным источников сайта Delo.ua, следственные действия СБУ проводились в отношении компаний, связанных с известным девелопером Вадимом Столаром, "которого некоторые СМИ связывают со знаменитой аферой "Элита-Центр", а также называли "смотрящим" за строительным рынком Киева".

"Кроме того, по имеющейся информации, под прицел СБУ попали компании, которые связывают с Юрием и Алексеем Горовыми. Также в этом деле якобы фигурируют известный застройщик Андрей Вавриш и бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, которого связывают с Вавришем дружеские отношения. Речь идет о расследовании определенного дела о коррупции в строительстве. В СБУ якобы говорят о серьезном ударе по строительной мафии накануне местных выборов", – пишет издание в статье "СБУ устроила "день обысков" в ГАСИ. Искало "строительную мафию" Бабак?".

Delo.ua сообщало 29 сентября, что Служба безопасности Украины провела обыски в компании Столара bUd development и изъяла документы о схемах при строительстве, а также крупные суммы валюты наличными.

Журналисты напомнили, что в начале лета Государственное бюро расследований проводило обыски в офисах компании Вавриша и тогда Богдан публично выступил на его стороне. Недавно Вавриш получил разрешение от ГАСИ на строительство делового центра в историческом центре Киева, добавили авторы статьи.

Также издание отмечает, что в феврале глава Минрегиона Алена Бабак, уходя в отставку, заявила в Верховной Раде, что ее увольнения добилась "строительная мафия".