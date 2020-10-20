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Никонов: Хочу построить небоскреб в Киеве минимум на 100 этажей

Украинский бизнесмен, советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что пока конкретного места под строительство небоскреба в столице нет, но он предполагает, что это будет на левом берегу или "где-нибудь очень далеко на правом".

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Никонов: Ты знаешь такую поговорку: "Когда начинают строить небоскребы, жди кризиса"?
Никонов: Ты знаешь такую поговорку: "Когда начинают строить небоскребы, жди кризиса"?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development, советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что мечтает построить небоскреб в Киеве.

"Да, конечно, хочу [построить]. Я хочу минимум 100 [этажей]", – сказал Никонов. 

Гордон уточнил, не испортит ли такое высотное здание Киев. 

"Ну, Дима, это, наверное, на левом берегу будет или где-нибудь очень далеко на правом, но уж точно не [в самом центре]", – ответил бизнесмен. 

Он уточнил, что пока конкретного места под строительство нет.

Гордон спросил, будет ли это здание офисным. 

"Не факт. Дима, пока я не знаю. Ты знаешь такую поговорку: "Когда начинают строить небоскребы, жди кризиса"? Мы еще до этого не дошли. Но небоскреб – это экономически очень рискованная вещь. Я тебе скажу другое: я не вижу проблем с высотностью. Высотность просто иногда уродливая есть, и люди не понимают, как это делать. Но высота не есть синоним того, что это отвратительное здание. Очень многими высотными зданиями весь мир восхищается. Очень многие высотные здания являются эталоном инженерной и архитектурной мысли. И очень многие архитекторы многое бы отдали для того, чтобы быть автором подобного здания. То есть просто вопрос вкуса и вопрос подхода к инженерной стратегии", – сказал Никонов.  

Интервью с Никоновым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона"Трансляция начнется в 18.00.

Сейчас самое высокое здание Киева (и Украины) – 47-этажный жилой комплекс на Кловском спуске, 7. Его высота – 168 м. 

Теги: Киев, Дмитрий Гордон, строительство, Игорь Никонов, небоскреб
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