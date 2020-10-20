Никонов: Хочу построить небоскреб в Киеве минимум на 100 этажей

Украинский бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development, советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что мечтает построить небоскреб в Киеве.

"Да, конечно, хочу [построить]. Я хочу минимум 100 [этажей]", – сказал Никонов.

Гордон уточнил, не испортит ли такое высотное здание Киев.

"Ну, Дима, это, наверное, на левом берегу будет или где-нибудь очень далеко на правом, но уж точно не [в самом центре]", – ответил бизнесмен.

Он уточнил, что пока конкретного места под строительство нет.

Гордон спросил, будет ли это здание офисным.

"Не факт. Дима, пока я не знаю. Ты знаешь такую поговорку: "Когда начинают строить небоскребы, жди кризиса"? Мы еще до этого не дошли. Но небоскреб – это экономически очень рискованная вещь. Я тебе скажу другое: я не вижу проблем с высотностью. Высотность просто иногда уродливая есть, и люди не понимают, как это делать. Но высота не есть синоним того, что это отвратительное здание. Очень многими высотными зданиями весь мир восхищается. Очень многие высотные здания являются эталоном инженерной и архитектурной мысли. И очень многие архитекторы многое бы отдали для того, чтобы быть автором подобного здания. То есть просто вопрос вкуса и вопрос подхода к инженерной стратегии", – сказал Никонов.

Интервью с Никоновым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00.

Сейчас самое высокое здание Киева (и Украины) – 47-этажный жилой комплекс на Кловском спуске, 7. Его высота – 168 м.