СБУ заявила, что заблокировала транзит 750 кг психотропного вещества, известного как "боевой наркотик ИГИЛ"

Изъятая Службой безопасности Украины партия психотропа каптагон на черном рынке оценивается в $30 млн, сообщили в ведомстве.

Служба безопасности Украины заблокировала транзит через Украину 750 кг психотропного вещества каптагон. Об этом 20 октября сообщил пресс-центр СБУ.

В ведомстве отметили, что вещество известно как "боевой наркотик [террористической организации] ИГИЛ".

Изъятая партия психотропа на черном рынке оценивается в $30 млн, сообщили в СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовали переправку двое жителей Одессы и Львова. Они заказали психотроп в одной из стран Средиземноморского бассейна", – говорится в сообщении.

Вещество прибыло в одесский порт Южный в контейнере со сладостями. Затем злоумышленники, по данным следствия, купили партию кукурузного крахмала, чтобы спрятать в нем психотроп и переправить в одну из стран Персидского залива.

"После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали фигурантов: одного – при попытке вылета из Одессы, второго – по месту жительства. Контейнеры с каптагоном изъяты правоохранителями", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).