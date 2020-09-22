"Золотой век дарквеб-рынка закончился". В Европе и США арестовали 179 продавцов наркотиков – Европол

Правоохранители США и пяти европейских стран провели спецоперацию DisrupTor, которая нацелена на продавцов и покупателей незаконных товаров в даркнет. Об этом сообщили в европейской полиции.

Было изъято более $6,5 млн в наличной и виртуальной валюте, около 500 кr наркотиков Фото: depositphotos.com

Коалиция правоохранительных органов мира объявила о результатах совместной операции DisrupTor, которая разоблачила продавцов и покупателей незаконных товаров в темной сети. Об этом сообщила пресс-служба Европола 22 сентября.

Международная группа под руководством Федеральной уголовной полиции Германии провела серию операций, в результате которых в Европе и США были арестованы 179 продавцов, которые занимались продажей запрещенных товаров.

"Было изъято более $6,5 млн в наличной и в виртуальной валюте, около 500 кr наркотиков, включая фентанил, оксикодон, гидрокодон, метамфетамин, героин, кокаин, экстази, МДМА и лекарства, содержащие вызывающие привыкание вещества, 64 единицы огнестрельного оружия", – сказано в сообщении.

Аресты были произведены в США (121), Германии (42), Нидерландах (восемь), Великобритании (четыре), Австрии (три) и Швеции (один).

"Золотой век дарквеб-рынка закончился. Подобные операции подчеркивают способность правоохранительных органов противодействовать шифрованию и анонимности рыночных площадок темной сети. Полиция не только уничтожает незаконные торговые площадки, она также преследует преступников, покупающих и продающих незаконные товары через такие сайты", – подчеркнули в Европоле.