СБУ разоблачила группировку наркодилеров, которые сбывали метадон по всей Украине

Трех ключевых участников группировки наркодилеров украинские правоохранители задержали при сбыте психотропных веществ, сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность наркогруппировки, которая занималась масштабным изготовлением и сбытом психотропных веществ в западных и центральных регионах Украины. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, в группу входили жители Львовской и Киевской областей. Нарколабораторию по синтезу психотропных веществ они обустроили в одном из населенных пунктов Житомирской области. Ежемесячно злоумышленники производили почти 5 кг наркотиков на сумму более 3 млн грн по теневым расценкам. Запрещенные вещества сбывали оптовыми партиями наркодилерам. Клиентам наркотики доставляли курьеры.

Трех ключевых участников группировки правоохранители задержали при сбыте наркотиков стоимостью 45 тыс. грн.

По местам жительства фигурантов и в нарколаборатории в Киевской, Львовской и Житомирской областях были проведены 10 обысков, в ходе которых обнаружены почти 10 кг метадона.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления.

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