В порт Южный в бананах прибыл кокаин стоимостью $17 млн – СБУ

Кокаин, выявленный в морском порту Южный, прибыл в Украину из Южной Америки, отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины совместно с таможенной и пограничной службами выявила кокаин, который в украинский порт Южный прибыл из Южной Америки. Об этом 9 сентября проинформировал пресс-центр СБУ.

"Стоимость изъятых наркотиков составляет примерно $17 млн по теневым расценкам. Нелегальный груз прибыл в морской торговый порт Южный в контейнере с бананами. Во время углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили в середине контейнера две сумки с 112 килограммами кокаина, расфасованными в брикеты", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования правоохранители проверяют "возможную причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина".

В 2020 году кокаин в бананах попадал в порт Южный неоднократно. Так, в мае обнаружили партию наркотиков массой 53,4 кг, прибывших из Эквадора. В августе выявили еще 56,4 кг кокаина, тоже из Эквадора.