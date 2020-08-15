В аэропорту Одессы у туриста из Европы нашли кокаина на миллион гривен

Иностранец, прилетевший в Одессу, спрятал наркотики в банке для энергетиков. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Иностранца задержали, ему сообщили о подозрении Фото: ssu.gov.ua

Более 500 грамм кокаина нашли сотрудники СБУ у туриста из Европы, прилетевшего отдыхать в Одессу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 14 августа.

Запрещенные вещества нашли в личных вещах туриста во время осмотра в Одесском международном аэропорту. Наркотики иностранец спрятал в банке из-под энергетиков. Проведенные экспресс-исследования показали, что в пакетах находились кокаин, а также экстази и каннабис, отмечено в сообщении.

По информации СБУ, стоимость наркотиков по ценам черного рынка составляет более 1 млн грн. Наркотики злоумышленник вез для местных наркоторговцев.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Иностранца задержали, ему сообщили о подозрении.