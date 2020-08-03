Пограничники нашли в Одесской области партию кокаина в контейнере с бананами. В деле подозреваемых нет

Сотрудники Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) обнаружили более 56 кг кокаина в морском порту Южный Одессской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ 3 августа.
Наркотик расфасовали в 47 брикетов и спрятали в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора.
"Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, указывающих на его принадлежность к определенному наркосиндикату", – сказано в сообщении.
В ГПСУ рассказали, что примерная стоимость изъятой посылки весом 56,4 кг на черном рынке может достигать более 200 млн грн.
Пограничники опубликовали видео задержания контейнера.
Издание "Ґраты" со ссылкой на информацию прокуратуры Одесской области сообщило, что на данный момент никто не задержан, а в деле нет подозреваемых. В ведомстве сказали, что экипаж корабля не причастен к контрабанде. Контейнер опечатали.
В прокуратуре сообщили, что следствие еще не установило лиц, которые должны были забрать партию в Южном. Пресс-секретарь СБУ в Одесской области Анна Шевчук отказалась комментировать "Ґратам", известны ли следствию заказчики груза и как спецслужбам удалось обнаружить партию. По ее словам, следствие по делу продолжается.
ГПСУ ранее сообщала, что в феврале этого года в контейнере из Республики Чили с грузом легковых машин правоохранители нашли 31 брикет кокаина весом более 30 кг. Каждый из пакетов промаркировали изображениями персонажа из игры "Монополия".
В мае этого года в Украину также привезли кокаин из Эквадора. Наркотик поместили в тайниках, оборудованных с использованием технических полостей контейнера с бананами.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил запретить внесение залога для виновных в сбыте и обороте наркотиков.