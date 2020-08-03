Пограничники нашли в Одесской области партию кокаина в контейнере с бананами. В деле подозреваемых нет

Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали контейнер с бананами из Эквадора. В нем они обнаружили 47 брикетов с кокаином. Стоимость такой посылки на черном рынке может достигать более 200 млн грн.

Стоимость наркотика на черном рынке может достигать более 200 млн грн Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) обнаружили более 56 кг кокаина в морском порту Южный Одессской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ 3 августа.

Наркотик расфасовали в 47 брикетов и спрятали в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора.

"Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, указывающих на его принадлежность к определенному наркосиндикату", – сказано в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что примерная стоимость изъятой посылки весом 56,4 кг на черном рынке может достигать более 200 млн грн.

Пограничники опубликовали видео задержания контейнера.

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Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Издание "Ґраты" со ссылкой на информацию прокуратуры Одесской области сообщило, что на данный момент никто не задержан, а в деле нет подозреваемых. В ведомстве сказали, что экипаж корабля не причастен к контрабанде. Контейнер опечатали.

В прокуратуре сообщили, что следствие еще не установило лиц, которые должны были забрать партию в Южном. Пресс-секретарь СБУ в Одесской области Анна Шевчук отказалась комментировать "Ґратам", известны ли следствию заказчики груза и как спецслужбам удалось обнаружить партию. По ее словам, следствие по делу продолжается.

ГПСУ ранее сообщала, что в феврале этого года в контейнере из Республики Чили с грузом легковых машин правоохранители нашли 31 брикет кокаина весом более 30 кг. Каждый из пакетов промаркировали изображениями персонажа из игры "Монополия".

В мае этого года в Украину также привезли кокаин из Эквадора. Наркотик поместили в тайниках, оборудованных с использованием технических полостей контейнера с бананами.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил запретить внесение залога для виновных в сбыте и обороте наркотиков.