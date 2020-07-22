СБУ за полгода ликвидировала 11 нарколабораторий и изъяла контрабанду на 150 млн грн

По материалам Службы безопасности Украины осуждены семь участников наркосиндиката "Химпром", которые наладили сеть по продаже наркотиков за криптовалюту на территории стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В порту "Южный" СБУ изъяла более 50 кг контрабандного кокаина стоимостью почти 200 млн грн Фото: ssu.gov.ua

Cлужба безопасности Украины в первом полугодии 2020 года ликвидировала 11 нарколабораторий, изъяла предметы контрабанды и выявила нарушения таможенных правил на общую сумму 150 млн грн, об этом сообщили в пресс-службе СБУ 22 июля.

По данным СБУ, было изъято из незаконного оборота 334 кг наркотических средств, 27 кг психотропных веществ и 188 кг прекурсоров.

"В этом году по материалам СБУ осуждены семь участников наркосиндиката "Химпром", которые которые наладили разветвленную сеть по продаже наркотиков за криптовалюту на территории стран СНГ. Еще пяти участникам синдиката сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Всего в течение 2019-2020 годов сообщено о подозрении 21 участнику "Химпрома", – отмечено в сообщении.

Масштабную операцию СБУ провела совместно с Евроюстом, Европейской полицией, правоохранительными органами Франции, Польши и Словакии. Ее результатом стало прекращение деятельности международной группировки, специализировавшейся на изготовлении и контрабанде стероидов. На территории ЕС правоохранители задержали 24 фигурантов и арестовали активы на общую сумму почти 2,1 млн евро.

В порту "Южный" была изъята партия контрабандного кокаина (более 50 кг) стоимостью почти 200 млн грн. Был заблокирован контрабандный ввоз в Украину более 277 тыс. прекурсоросодержащих таблеток из Европы и 12 кг психотропных веществ из Китая.

"За полгода по направлению борьбы с международным наркобизнесом следователями спецслужбы и по материалам СБУ начато 105 досудебных расследований, 50 человек осуждены", – уточнили в ведомстве.

По направлению противодействия контрабанде за погода начато 30 досудебных расследований, осуждены 15 человек.