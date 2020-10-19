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ДЕНЬГИ

Госфинмониторинг Украины выявил операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн

Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 700 материалов по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией денег.

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Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 157 материалов по делам, связанным с подозрением в коррупционных деяниях
Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 157 материалов по делам, связанным с подозрением в коррупционных деяниях
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Государственная служба финансового мониторинга Украины за девять месяцев 2020 года передала в правоохранительные органы 739 материалов, которые могут быть связаны с операциями по отмыванию денег, на сумму 60,3 млрд грн. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.

56 материалов были переданы в прокуратуру, 200 – в Фискальную службу Украины, 145 материалов – в Национальную полицию, 185 – в Службу безопасности Украины, 132 – в Национальное антикоррупционное бюро, 20 – в Госбюро расследований и один – в Службу внешней разведки Украины.

За девять месяцев Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 157 материалов по делам, связанным с подозрением в коррупционных деяниях. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств составляет 6,4 млрд грн.

Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" был принят в Украине 6 декабря 2019 года.

Теги: СБУ, Украина, коррупция, прокуратура, разведка, Госфинмониторинг, Государственная фискальная служба, Нацполиция, отмывание денег, ГБР
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