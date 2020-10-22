Кабмин сменил главу ГАСИ и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств

Украинское правительство приняло кадровые решения в структуре органов сферы градостроительства.

Кабинет Министров Украины сегодня отстранил Юрия Васильченко с должности председателя Государственной инспекции градостроительства, а Алексея Башкирова – с должности главы Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Об этом сообщает правительственный портал.

Кроме того, Кабмин признал утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Богданом Федоренко.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к правительству, написало, что отстранения связаны с целью избежать "обвинений в давлении указанных чиновников на правоохранительные органы и соблюдения процедуры в ходе проведенных следственных действий".

Накануне Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц ГАСИ на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

СБУ провела более 50 обысков в государственных учреждениях и офисах, связанных с незаконной выдачей разрешений строительным компаниям. Об этом СБУ сообщила 21 октября на своем сайте.

По данным источников Delo.ua, обыски в Государственной архитектурно-строительной инспекции могут быть связаны с застройщиками, которых обвиняла в незаконных схемах экс-глава Минрегиона Алена Бабак.

Журналисты напомнили, что в начале лета Государственное бюро расследований проводило обыски в офисах компании-застройщика Андрея Вавриша, и тогда экс-глава Офиса президента Андрей Богдан публично выступил на его стороне. Недавно Вавриш получил разрешение от ГАСИ на строительство делового центра в историческом центре Киева, добавили авторы статьи.

Васильченко возглавил ГАСИ 13 марта, до этого он занимал должность замначальника одного из управлений ведомства. На сайте ГАСИ сообщается, что в инспекции он работает с 2013 года. Кабмин на заседании 29 апреля уволил Васильченко с должности главы ГАСИ и назначил и.о. главы Государственной инспекции градостроительства.