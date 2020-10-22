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Марунич про обыски в ГАСИ: Рискну предположить, что это месть Богдана Ермаку. Или Ермака Богдану. Что сути дела не меняет

Обыски СБУ в Государственной архитектурно-строительной инспекции и ряде фирм могут быть связаны с конфликтом между нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком и его предшественником Андреем Богданом, предполагает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Марунич: В общем, жулики против жуликов воюют за влияние на строительном рынке
Марунич: В общем, жулики против жуликов воюют за влияние на строительном рынке
Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

Обыски в Государственной архитектурно-строительной инспекции могут быть связаны с борьбой в Офисе президента, такую версию в Facebook 22 октября высказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"ГАСИ, за которой давно закрепилась репутация кубла коррупции, снова отличилась. Теперь туда нагрянула с обысками СБУ. Накрыли ряд бэк-офисов, которые "помогали" получить "позитивное" решение о выдаче разрешительных документов на строительство и получении сертификата ввода объектов в эксплуатацию. Через них же проходило получение средств от заказчиков строительства и распределение между участниками схемы. Работали масштабно. Схема действовала в Киеве, Чернигове, Киевской и других областях. СБУ вела следственные действия на протяжении нескольких месяцев", – написал он.

Марунич предполагает, что ситуация может быть связана с конфликтом между нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком и его предшественником Андреем Богданом. 

"Похоже, за влияние на рынке борются разные кланы, обыски – это обмен приветами между ними. Рискну предположить, что месть Богдана Ермаку. Или Ермака Богдану. Что сути дела не меняет. В общем, жулики против жуликов воюют за влияние на строительном рынке", – заявил эксперт.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5019438521407277&id=100000235360939

Служба безопасности Украины провела более 50 обысков в государственных учреждениях и офисах, связанных с незаконной выдачей разрешений строительным компаниям. Об этом СБУ сообщила 21 октября на своем сайте.

По данным источников Delo.ua, обыски в Государственной архитектурно-строительной инспекции могут быть связаны с застройщиками, которых обвиняла в незаконных схемах экс-глава Минрегиона Алена Бабак.

Журналисты напомнили, что в начале лета Государственное бюро расследований проводило обыски в офисах компании застройщика Андрея Вавриша и тогда Богдан публично выступил на его стороне. Недавно Вавриш получил разрешение от ГАСИ на строительство делового центра в историческом центре Киева, добавили авторы статьи.

Теги: СБУ, обыски, Дмитрий Марунич, ГАСИ, Андрей Богдан, Андрей Ермак, Служба безопасности Украины
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