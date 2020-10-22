Экономист Гаврилечко про обыски в ГАСИ: Обыски также проходят у бывших глав ГАСИ – Кудрявцева, Кучера. Стоит приготовиться, наверное, и Костенко

По делу о схемах с разрешениями на строительство обыски могут провести у бывших руководителей Государственной архитектурно-строительной инспекции – Алексея Кудрявцева, Сергея Кучера и Елены Костенко, считает экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Гаврилечко: Документы по деятельности Елены Костенко недавно запрашивала временная следственная комиссия Верховной Рады по коррупции в строительной сфере Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

Обыски СБУ в Государственной архитектурно-строительной инспекции и ряде фирм могут быть связаны с деятельностью бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, заявил экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в своем Facebook.

"В самом ГАСИ пока не комментируют ситуацию. В то же время, по словам источников в ГАСИ, спецоперация СБУ может быть связана с активной деятельностью в Киеве бывшего главы фракции блока [экс-мэра Леонида] Черновецкого Дениса Комарницкого, которого СМИ связывают с Николаем Тищенко – нардепом от партии "Слуга народа", близким к главе Офиса президента Андрею Ермаку. Обыски также проходят у бывших глав ГАСИ – [Алексея] Кудрявцева, [Сергея] Кучера. Стоит приготовиться, наверное, и [экс-главе ГАСИ] Елене Костенко, документы по деятельности которой недавно запрашивала ВСК ВРУ по коррупции в строительной сфере", – отметил он.

Эксперт считает, что обыски не связаны с реформой государственной архитектурно-строительной инспекции. По его мнению, дело в конфликте между народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом и главой офиса президента Андреем Ермаком.

"Поскольку же стартом для данного процесса послужили "откровения" нардепа Гео Лероса, то можно со значительной степенью вероятности предположить, что подоплека у него все же политическая и базируется на противостоянии Лероса и Ермака, а уж ни в коем случае не с реформой ГАСИ, как таковой", – подытожил Гаврилечко.

Служба безопасности Украины провела более 50 обысков в государственных учреждениях и офисах, связанных с незаконной выдачей разрешений строительным компаниям. Об этом СБУ сообщила 21 октября на своем сайте.

По данным источников Delo.ua, обыски в Государственной архитектурно-строительной инспекции могут быть связаны с застройщиками, которых обвиняла в незаконных схемах экс-глава Минрегиона Алена Бабак.

Журналисты напомнили, что в начале лета Государственное бюро расследований проводило обыски в офисах компании застройщика Андрея Вавриша и тогда экс-глава Офиса президента Андрей Богдан публично выступил на его стороне. Недавно Вавриш получил разрешение от ГАСИ на строительство делового центра в историческом центре Киева, добавили авторы статьи.