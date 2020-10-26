Кабмин назначил и.о. главы ГАСИ

Заместитель директора департамента – начальник отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Ирина Король стала исполняющей обязанности главы ведомства.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства сегодня, 26 октября Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Ирину Король. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Он отметил, что Король занимала должность заместителя директора департамента – начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства сегодня, 26 октября.

22 октября Кабмин признал утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя ГАСИ Богданом Федоренко.

Накануне Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц ГАСИ на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. По данным правоохранителей, в организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

СБУ провела более 50 обысков в государственных учреждениях и офисах, связанных с незаконной выдачей разрешений строительным компаниям. Об этом СБУ сообщила 21 октября на своем сайте.

Главная функция ГАСИ – государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере градостроительной деятельности, проектной документации, строительных норм, государственных стандартов и правил. Президент Украины Владимир Зеленский называл ГАСИ одним из наиболее коррумпированных органов и обещал, что ее ликвидируют.

13 марта 2020 года правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.