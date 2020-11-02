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Васильченко заявил, что его незаконно отстранили от обязанностей главы Государственной инспекции градостроительства

Глава Государственной инспекции градостроительства Юрий Васильченко сообщил, что на него давят и заставляют написать заявление об увольнении задним числом.

Юрий Васильченко: Я ценю свое честное имя и никогда не соглашусь на такие сделки, что бы мне ни обещали и чем бы ни грозили!
Юрий Васильченко: Я ценю свое честное имя и никогда не соглашусь на такие сделки, что бы мне ни обещали и чем бы ни грозили!
Фото: Юрій Васильченко / Facebook

Отстраненный от обязанностей главы Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) Юрий Васильченко заявил, что его отстранили незаконно и для того, чтобы остановить градостроительную реформу. Об этом чиновник написал 2 ноября в своем Facebook.

"Недавно, как вы все видели, произошло много громких событий вокруг реформы градостроительства. Даже мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что, собственно, происходит. Сначала хотел бы поблагодарить за все звонки, сообщения, сообщения в соцсетях от людей, которые меня поддерживают и понимают – то, что подавалось в СМИ, мягко говоря, не соответствует действительности. Сейчас настало время, чтобы расставить все точки над "и" в деле моего незаконного отстранения от выполнения полномочий председателя Государственной инспекции градостроительства. Ведь речь идет не только обо мне, речь идет и о моей семье, и о коллективе, который уже сложился в ГИГ, и в целом о той большой работе, которая была сделана за последние месяцы", – заявил он.

Васильченко подчеркнул, что был назначен на должность решением Кабинета Министров и лично премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским дал старт реформе градостроительства.

"Я целиком и полностью разделяю идеи команды президента о том, что коррупционный монстр ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция. – "ГОРДОН") должен быть уничтожен, а контролирующая, сервисная и разрешительная функции, которые монопольно принадлежали ГАСИ, должны быть разделены. Первым этапом реализации реформы стало создание двух органов – Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства, с распределенными функциями сервиса и контроля. В свою очередь ГАСИ должна была быть ликвидирована. Однако параллельно с внедрением реформы силами, не заинтересованными в ликвидации коррупции в градостроительстве, был запущен процесс отмены реформы", – объяснил руководитель.

Он сообщил, что внедрение изменений в градостроительстве столкнулось "с активным сопротивлением со стороны определенных кругов среди крупных застройщиков".

"А со стороны Министерства развития общин и территорий началось бюрократическое затягивание внедрения реформы. Однако несмотря на это сопротивление, а иногда и откровенный саботаж со стороны Минрегиона, за период моей работы в ГИГ были сделаны все необходимые действия, чтобы ГИГ заработала быстрее. Мною были проведены все необходимые организационные мероприятия: получен юридический адрес, согласована структура, штатное расписание и сметы, проведен набор кадров, подготовлен бюджетный запрос на 2021 год, разработаны предложения по диджитализации нового органа и план развития цифровизации на следующий год, были проведены конкурсы на занятие должностей в восьми территориальных органах ГИГ. Сейчас победители этих конкурсов завершают прохождение спецпроверки, мы начали получать письма от государственных органов о результатах. После этого ГИГ должен был уже полноценно заработать, но в последний момент этот процесс был неожиданно остановлен моим отстранением без указания каких причин и мотивов этого решения!" – утверждает Васильченко.

Он убежден, что отстранили его с нарушением закона.

"Отстранение незаконно, поскольку по действующему законодательству оно возможно с одновременным открытием дисциплинарного производства или наличием протокола о коррупционном правонарушении. Ничего этого и близко нет. Более того, теперь на меня давят и заставляют написать заявление об увольнении задним числом! Я ценю свое честное имя и никогда не соглашусь на такие сделки, чтобы мне не обещали и чем бы ни грозили! Вокруг моего отстранения и всего, что было сделано за последние месяцы в ГИГ, сегодня распространяется очень много фейков и манипуляций, поэтому я обратился с письмом к президенту Украины, премьер-министру и Кабинету Министров, а также к Нацагентству по вопросам государственной службы и к Верховной Раде. В этом письме я изложил все обстоятельства и отметил, что такие действия незаконны и вредны для реформы градостроительства. Очень надеюсь, что руководители государства объективно разберутся с этой ситуацией и не дадут застопорить важную реформу", – подчеркнул глава ведомства и приложил копию письма.

https://www.facebook.com/VasilchenkoYuriy/posts/183855653317302

Васильченко возглавил ГАСИ 13 марта, до этого он занимал должность замначальника одного из управлений ведомства. 29 апреля Кабмин уволил Васильченко с должности главы ГАСИ и назначил его и.о. главы Государственной инспекции градостроительства.

22 октября правительство отстранила Васильченко от должности. Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к правительству, написало, что отстранение связано с целью избежать "обвинений в давлении указанных чиновников на правоохранительные органы и соблюдения процедуры в ходе проведенных следственных действий".

Накануне Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила должностных лиц ГАСИ на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. По данным правоохранителей, в организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти. СБУ провела более 50 обысков в государственных учреждениях и офисах. Об этом СБУ сообщила 21 октября на своем сайте.

Главная функция ГАСИ – государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере градостроительной деятельности, проектной документации, строительных норм, государственных стандартов и правил. Президент Украины Владимир Зеленский называл ГАСИ одним из наиболее коррумпированных органов и обещал, что ее ликвидируют.

13 марта 2020 года правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

Теги: законодательство, Владимир Зеленский, реформа, ГАСИ, Юрий Васильченко, Государственная инспекция градостроительства
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