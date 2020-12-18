"Готовится легче, чем выговаривается". Кулинарный эксперт Клопотенко рассказал, как приготовить нокерльн

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился в сети роликом, на котором пошагово запечатлен процесс приготовления австрийского десерта под названием нокерльн.

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить австрийский десерт под названием зальцбургские клецки или нокерльн.

Кулинарный эксперт также обнародовал пошаговый видеорецепт.

"Нокерльн – десерт, который готовится быстрее, чем выговариваться. Это просто австрийская суфлешка", – написал Клопотенко.

По словам шеф-повара, для приготовления десерта сперва необходимо сварить варенье из клюквы, смешав 100 г ягод и 50 г сахара.

"Пока ягоды превращаются в варенье, делаем суфле: два белка взбиваем с 15 г сахара, затем осторожно соединяем их с тремя желтками, смешанными с сахаром (10 г обычного и 5 г ванильного)", – описал последовательность действий кулинарный эксперт.

Он подчеркнул, что в процессе смешивания необходимо посыпать взбитые белки мукой, стараясь, чтобы "облако" не осело.

В финале суфле выкладывается в форму для выпекания сверху на варенье и выпекается в духовке в течение восьми минут при температуре 180 градусов.

Готовый десерт перед дегустацией Клопотенко рекомендует посыпать сахарной пудрой.

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Зальцбургские клецки (нокерльн) – фирменный австрийскийй десерт. В 1938 году австрийский композитор Фрейд Раймон написал оперетту "Сезон в Зальцбурге", упомянув в ней нокерльн.