"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу.
Кулинарный эксперт также обнародовал пошаговый видеорецепт.
По словам Клопотенко, для приготовления закуски из грибов сперва необходимо разделить вымытые вешенки, добавить к ним соль, лимонный сок, перец и копченую паприку. После этого грибы нужно размять руками.
"Эротично массируете вешенки и делаете им приятно. Затем насаживаете на длинные деревянные палочки и запекаете 10 минут при максимальной температуре", – подытожил эксперт.
Он рекомендует выставлять указатель температуры на отметку в 240 градусов.
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Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.