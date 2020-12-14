"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу

Шеф-повар Евгений Клопотенко записал ролик, в котором показал быстрый способ приготовления праздничной закуски из грибов.

Клопотенко рекомендует запеченные вешенки в качестве закуски на Новый год Фото: klopotenko / Instagram

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу.

Кулинарный эксперт также обнародовал пошаговый видеорецепт.

По словам Клопотенко, для приготовления закуски из грибов сперва необходимо разделить вымытые вешенки, добавить к ним соль, лимонный сок, перец и копченую паприку. После этого грибы нужно размять руками.

"Эротично массируете вешенки и делаете им приятно. Затем насаживаете на длинные деревянные палочки и запекаете 10 минут при максимальной температуре", – подытожил эксперт.

Он рекомендует выставлять указатель температуры на отметку в 240 градусов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.