Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2020
 
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"Смаковать без спешки, смотря какую-то киношку". Мозговая рассказала, как приготовить вкусное жаркое с грибами

Украинский продюсер Алена Мозговая отметила, что ее рецепт приготовления жаркого могут использовать и вегетарианцы: просто нужно исключить мясо.

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Жаркое должно запекаться не менее часа
Жаркое должно запекаться не менее часа
Фото: mozgovaolena / Instagram

Украинский продюсер Алена Мозговая рассказала в Instagram, как готовит жаркое с мясом и белыми сушеными грибами.

"На самом деле, жаркое может быть и постным, без мяса, и все равно будет очень вкусным и питательным. Насыщенный вкус и аромат сушеных белых грибов является доминантой в этом блюде! Поэтому, если у вас пост, или вы веган, то делайте без мяса. Я люблю жаркое в глиняном горшке. Во-первых, это красиво", – написала она.

По словам Мозговой, рецепт довольно простой. 

"Обжариваете мясо на сухой сковороде до красивой корочки. Если мясо жирное, то масло не нужно, если постное, то совсем немножко", – отметила продюсер.

Обжаренное мясо нужно выложить в горшок, добавив немного растительного масла, если во время жарки оно не добавлялось. Слегка обжаренные лук, морковь и корень сельдерея нужно добавить к мясу.

"Картофель порезали, выложили в горшок, добавили сухие грибы, я их не замачиваю, но только потому, что собирает и чистит мама, а у нее, как в аптеке, все чисто. Но вы промойте на всякий случай", – посоветовала Мозговая.

В блюдо нужно добавить соль, перец душистый горошком, молотый сладкий, паприку, лавровый лист, перемешать, залить фильтрованной водой и отправили в духовку, нагретую до 180 градусов минимум на час.

"Мои любят ложку сметаны добавить уже в тарелку, а люблю так: все помять вилкой и смаковать без спешки, смотря какую-то киношку запивая чаем из чабреца и меда", – написала она.

Жаркое – блюдо, аналоги которого можно встретить в кухнях разных народов: немцев, французов, венгров. В Украине тоже готовили жаркое – как правило, в горшке. А иногда подавали его в хлебе, из которого предварительно был удален мякиш.

Теги: продукты, соль, Алена Мозговая, мясо, рецепт
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