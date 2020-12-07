"Тает во рту". Как приготовить рыбные тефтели с манкой по рецепту Мозговой

Украинский продюсер Алена Мозговая рассказала, какие ингредиенты использует для приготовлений тефтелей из карпа и сколько времени на них тратит.

Украинский продюсер Алена Мозговая поделилась в Instagram рецептом приготовления заливных тефтелей из мяса карпа.

"Гефилте фиш. Перед вами карп с нежными ломтиками свеклы и моркови, тающими во рту. Овощи и рыба в этом блюде дарят друг другу все лучшее, что дала им природа", – написала она.

У Мозговой получилось восемь тефтелей из килограммовой рыбы.

Мякоть необходимо срезать, вынуть большие кости, добавить луковицу, перемолоть, добавить соль, перец, яйцо и немного манки.

На дно формы нужно выложить одну порезанную кольцами луковицу, одну морковь и две небольшие свеклы, порезанные кругами.

"Сверху выкладываете кнели, я их украшаю кусочками кожи из карпа. Из головы, хвоста и костей варите бульон, которым заливаете кнели. Было где-то 500 мл, он должен быть крепким, насыщенным, чтобы застыл при охлаждении. Если не уверены, что застынет, добавьте немного желатина. Доводите до кипения и ставите на маленький огонь. Я довела до кипения на плите, а потом поставила в духовку на 160 градусов и полтора часа должен понемногу булькать", – рассказала Мозговая.

После приготовления блюдо должно отстояться в прохладном месте, пока не застынет.

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Гефилте фиш – традиционное рыбное блюдо еврейской кухни. Это начиненная фаршем рыбья кожа.

Карп является пресноводной рыбой. В нем достаточно много костей, но мясо этой рыбы особенно ценится как низкокалорийное. В нем высоко содержание витаминов B12 , PP, фосфора, цинка, хрома.