"Ни одна вафелька не останется в живых". Певица Успенская поделилась рецептом выпечки из самодельной муки

Российская певица Любовь Успенская перед камерой замесила тесто и испекла вафли "по-успенски".

Российская певица Любовь Успенская поделилась в Instagram рецептом своей любимой выпечки – вафель с сушеной облепихой и смородиной.

"Готовим вкуснейшие классические вафли. Раз уж сегодня возможности давать концерты и выступать нет, пора пускать в ход другие свои таланты", – отметила она.

Успенская призналась, что задумывается об открытии собственной пекарни.

"Уверена, в этом деле я бы преуспела. Готовить люблю, получается вкусно, недовольных не было", – заявила исполнительница.

В ролике певица отметила, что готовит классические вафли "по-успенски". Муку она мелет сама, смешивая несколько видов круп: коричневый рис, слабо шлифованный красный, амарант, пшеницу, зеленую гречку. По словам певицы, она предпочитает самодельную муку, поскольку в перемолотом зерне, как уверяет она, ценные качества сохраняются три дня.

Успенская отметила, что готовит вафли в большом количестве, а потому не делает их слишком зажаренными – хранит в холодильнике, а доводит до готовности в тостере.

Для приготовления теста певица использовала шесть яиц, соду, растворенную лимонным соком, топленое козье молоко, грецкие орехи, сушеную облепиху, сушеную смородину, сироп агавы, ваниль. Певица подчеркнула, что тесто должно быть не густым и не слишком жидким. Его следует тонким слоем распределить в вафельнице и запечь. Готовые вафли Успенская поливает кленовым сиропом.

"Попробуйте – не пожалеете!" – заверила она.

Певица добавила, что подает вафли к чаю или кофе, и это ее коронное блюдо, которое любят все гости исполнительницы.

"Ни одна вафелька не останется в живых!" – заявила Успенская.

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Вафля в переводе с немецкого означает "ячейка", или "соты". Это отображает внешний вид выпечки – с вдавленными клеточками. В таких ямках хорошо задерживается мед, сироп или джем, которым можно разнообразить вкус вафель.

Такая выпечка характерна для разных стран: Германии, Англии, Франции, Австрии, Бельгии.