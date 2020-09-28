Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах

54-летняя украинская актриса Ольга Сумская 27 сентября на своей странице в Instagram опубликовала рецепт спиртовой настойки из каштанов, которая, по ее словам, поможет избавиться от боли в суставах.
"Сезон каштанов наступил. Делюсь рецептом целебной настойки из каштанов. Собираем каштанчики, режем, раскладываем по банкам, заливаем водкой или самогоном, закрываем пластиковыми крышками и ставим в темное место на 15 суток, а лучше на месяц", – рассказала актриса.
По словам Сумской, готовой настойкой можно натирать колени, локти, позвоночник, а хранить необходимо в темном месте.
"Моя бабушка делала компрессы на больные колени – очень помогало!" – поделилась актриса.
Она отметила, что настойка пригодится людям в любом возрасте.
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Сезон каштанів настав!Друзі,знову ділюся чудовим рецептом цілющоі * настоянки з КАШТАНІВ у моі * и * рубриці «ГОЛОС ТРАВИ» #голострави ! Годі и * розповідати вам про неи * мовірні властивості плодів каштану,прогугліть і самі побачите! Тож,збираємо каштанчики,ріжемо,розкладаємо по банках,заливаємо горілкою,або самогоном(домашніи * ще краще).Закриваємо звичаи * ними кришками з пластику або які є,ставимо у темне місце на 15діб(не менше),а краще настояти місяць.Тримати у шафі на кухні тільки в темному !Строк зберігання необмежении * . Натираємо настоянкою суглоби(коліна,лікті,хребет),все,що ниє і дає про себе знати...Моя бабуся робила компреси на хворі коліна(змочену х/б тканину накладала на суглоби,загортала теплими рушниками,тримала ніч..Дуже допомагало!Тож,рекомендую цю настоянку у будь-якому віці,це чудова альтернатива аптечним мазям і препаратам на каштанах,де ними тільки пахне..,а натомість ви самі зробите кориснии * засіб власноруч!Гортаи * те фото і відео! Будьте здорові
Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).