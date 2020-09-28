Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, для приготовления настойки понадобятся каштаны и водка.

54-летняя украинская актриса Ольга Сумская 27 сентября на своей странице в Instagram опубликовала рецепт спиртовой настойки из каштанов, которая, по ее словам, поможет избавиться от боли в суставах.

"Сезон каштанов наступил. Делюсь рецептом целебной настойки из каштанов. Собираем каштанчики, режем, раскладываем по банкам, заливаем водкой или самогоном, закрываем пластиковыми крышками и ставим в темное место на 15 суток, а лучше на месяц", – рассказала актриса.

По словам Сумской, готовой настойкой можно натирать колени, локти, позвоночник, а хранить необходимо в темном месте.

"Моя бабушка делала компрессы на больные колени – очень помогало!" – поделилась актриса.

Она отметила, что настойка пригодится людям в любом возрасте.

Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).