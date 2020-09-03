Паперная назвала причину, благодаря которой ей удалось похудеть. Сумская заявила, что ей это не подходит

Проживающая в России украинская актриса Антонина Паперная 2 сентября на своей странице в Instagram заявила, что обязана стройной фигурой после вторых родов не питанию и спорту, а грудному вскармливанию.
"С апреля месяца ушло 10 заветных килограммов. Есть две магические буквы – ГВ. По всей видимости, они и только они управляют моим весом и могут вносить туда свои поправки на данный момент", – заявила артистка.
"Ну а что делать тем, у кого ГВ в прошлом?" – поинтересовалась мать Паперной, украинская актриса Ольга Сумская.
Дочь отправила в ответ матери смайл-улыбку.
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Ну что ж . Похвастаюсь ,с вашего позволения С апреля месяца ушло 10 заветных килограммов и вот на правах дважды мамы, хочу сказать ,что не зависит это ни от спорта ,ни от питания .... есть две магические буквы ГВ , и , по всей видимости, они и только они управляют моим весом и могут вносить туда свои поправки на данный момент ))) Кормящие мамули среди подписчиц есть? Рассказывайте как там у вас обстоят дела? __________
Антонина Паперная – старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, которую она родила в браке с актером Евгением Паперным. К слову, экс-супруг артистки также сообщил, что за время карантина похудел на 12 килограммов.
О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. В апреле 2020 года она стала мамой во второй раз, родив сына Владимира. Отец ребенка – российский актер Владимир Яглыч.
У Паперной и Яглыча также есть старшая дочь Ева, которая родилась в 2017 году.