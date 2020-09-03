Паперная назвала причину, благодаря которой ей удалось похудеть. Сумская заявила, что ей это не подходит

По словам дочери украинской актрисы Ольги Сумской артистки Антонины Паперной, после рождения сына ей удалось похудеть на 10 килограммов.

Проживающая в России украинская актриса Антонина Паперная 2 сентября на своей странице в Instagram заявила, что обязана стройной фигурой после вторых родов не питанию и спорту, а грудному вскармливанию.

"С апреля месяца ушло 10 заветных килограммов. Есть две магические буквы – ГВ. По всей видимости, они и только они управляют моим весом и могут вносить туда свои поправки на данный момент", – заявила артистка.

"Ну а что делать тем, у кого ГВ в прошлом?" – поинтересовалась мать Паперной, украинская актриса Ольга Сумская.

Дочь отправила в ответ матери смайл-улыбку.

Антонина Паперная – старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, которую она родила в браке с актером Евгением Паперным. К слову, экс-супруг артистки также сообщил, что за время карантина похудел на 12 килограммов.

О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. В апреле 2020 года она стала мамой во второй раз, родив сына Владимира. Отец ребенка – российский актер Владимир Яглыч.

У Паперной и Яглыча также есть старшая дочь Ева, которая родилась в 2017 году.