Бульвар Шоубиз
 
03 сентября, 2020
 
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"Мне карантин пошел на пользу". 70-летний Паперный похудел на 12 килограммов

Украинский актер Евгений Паперный считает, что провел время на карантине с пользой, так как за это время успел уделить внимание здоровью.

Паперный: Я решил правильно использовать время заняться здоровьем
Паперный: Я решил правильно использовать время – заняться здоровьем
Скриншот: Легенды дубляжа / YouTube

70-летний украинский актер Евгений Паперный за время карантина избавился от 12 килограммов лишнего веса. Об этом он рассказал в интервью "Фактам".

"Мне карантин пошел на пользу. У нас из-за него столько спектаклей слетело, но я решил правильно использовать время – заняться здоровьем. За пять месяцев карантина похудел на 12 килограммов: в марте весил 92 килограмма, а на днях вот стал на весы – 80!" – рассказал актер. 

Паперный родился в 1950 году в России. В 1972 году он впервые вышел на сцену Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. За годы актерской карьеры он сыграл 25 ролей в кино, а также принимал участие во многих театральных постановках. В 1982 году Паперный получил звание народного артиста Украины. 3 сентября актеру исполнилось 70 лет. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 сентября коронавирус в Украине уже выявили у 128 228 человек. Общее количество скончавшихся от инфекции увеличилось до 2710, выздоровело от коронавирусной болезни 59 676 человек.

Кабинет Министров Украины издал постановление от 22 июля, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 

Теги: Евгений Паперный, карантин, актер, похудение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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