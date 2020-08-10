Паперная показала, как изменилась ее фигура спустя пять месяцев после родов

Проживающая в России украинская актриса Антонина Паперная призналась, что похудела спустя пять месяцев после рождения второго ребенка.

Проживающая в России украинская актриса Антонина Паперная на своей странице в Instagram обнародовала фото, сделанное спустя пять месяцев после рождения второго ребенка.

"Подзагорела. Подхудела – выставляю фотографию", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Подзагорела . Подхудела . Вот выставляю фотографию . Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 9 Авг 2020 в 8:25 PDT

Антонина Паперная – старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской.

О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. В апреле 2020 года она стала мамой во второй раз, родив сына Владимира. Отец ребенка – российский актер Владимир Яглыч.

У Паперной и Яглыча также есть старшая дочь Ева, которая родилась в 2017 году.