Паперная показала, как изменилась ее фигура спустя пять месяцев после родов

Проживающая в России украинская актриса Антонина Паперная на своей странице в Instagram обнародовала фото, сделанное спустя пять месяцев после рождения второго ребенка.
"Подзагорела. Подхудела – выставляю фотографию", – написала она.
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Антонина Паперная – старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской.
О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. В апреле 2020 года она стала мамой во второй раз, родив сына Владимира. Отец ребенка – российский актер Владимир Яглыч.
У Паперной и Яглыча также есть старшая дочь Ева, которая родилась в 2017 году.