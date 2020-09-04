"Девочка-осень". Сумская позировала в льняной вышиванке

Украинская актриса Ольга Сумская разместила в сети снимки, посвященные осени.

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram поделилась фотографиями, на которых запечатлена в льняной вышиванке и черной юбке.

"Осень очаровывает", – подписала она снимки.

Актриса отметила, что снимки были сделаны два года назад.

"Девочка-осень", – отреагировали на фото фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Осінь зачаровує Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 3 Сен 2020 в 8:32 PDT

Ольга Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).