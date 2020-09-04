"Девочка-осень". Сумская позировала в льняной вышиванке

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram поделилась фотографиями, на которых запечатлена в льняной вышиванке и черной юбке.
"Осень очаровывает", – подписала она снимки.
Актриса отметила, что снимки были сделаны два года назад.
"Девочка-осень", – отреагировали на фото фолловеры.
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Ольга Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).