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19 августа, 2020
 
Новости

Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"

Украинская актриса Ольга Сумская рассекретила дату начала съемок второго сезона украинского сериала "Крепостная".

Сумская по просьбе подписчицы сказала, когда начнутся съемки сериала "Крепостная"
Сумская по просьбе подписчицы сказала, когда начнутся съемки сериала "Крепостная"
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram поделилась снимком в образе Анны Карениной – главной героини спектакля по одноименному роману русского писателя Льва Толстого. 

"Первый гастрольный тур со спектаклем "Анна Каренина" после карантина. Спасибо, коллеги! Вы прекрасны!" – написала она.

В комментариях одна из подписчиц Сумской спросила, как обстоит дело со съемками продолжения сериала "Крепостная".

"Ольга Вячеславовна, съемки "Крепостной" идут? Откройте секрет, пожалуйста", – попросила она.

"Начнутся с ноября", – ответила ей актриса.

Первый сезон "Крепостной" стартовал на СТБ 25 февраля 2019 года.

Ольга Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

Теги: сериал, Ольга Сумская, актриса
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