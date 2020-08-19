Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram поделилась снимком в образе Анны Карениной – главной героини спектакля по одноименному роману русского писателя Льва Толстого.
"Первый гастрольный тур со спектаклем "Анна Каренина" после карантина. Спасибо, коллеги! Вы прекрасны!" – написала она.
В комментариях одна из подписчиц Сумской спросила, как обстоит дело со съемками продолжения сериала "Крепостная".
"Ольга Вячеславовна, съемки "Крепостной" идут? Откройте секрет, пожалуйста", – попросила она.
"Начнутся с ноября", – ответила ей актриса.
Первый сезон "Крепостной" стартовал на СТБ 25 февраля 2019 года.
Ольга Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).