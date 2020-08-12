"Счастливые, как дети". Сумская и Борисюк измазались целебной грязью. Фото

Украинская актриса Ольга Сумская и ее муж и коллега Виталий Борисюк позировали на берегу озера Сиваш.

Сумская: Впервые в жизни побывали с Виталием Борисюком на розовом озере Сиваш Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram поделилась снимками, сделанными во время поездки на озеро Сиваш.

"Это был фантастический день вместе с командой "Ранок з Україною". Впервые в жизни побывали с Виталием Борисюком на розовом озере Сиваш, которое находится в Херсонской области! Целебные грязи озера самые ценные в Украине!" – написала она.

Подписчики сопроводили пост комплиментами в адрес пары.

"Счастливые, как дети", – отметила vednadezda18.

В официальном браке с актером Виталием Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 18-летняя дочь Анна.

С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.