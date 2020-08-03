"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой

Украинская певица Оля Полякова разместила в сети снимки из семейного архива, на которых запечатлены родители ее матери. По словам подписчиков, муж певицы Вадим Поляков очень похож на ее деда.

Полякова младше супруга на 15 лет Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram обнародовала черно-белое фото, на котором запечатлены ее бабушка с дедом по материнской линии.

"Похожи?" – поинтересовалась у подписчиков певица.

"У дедушки что-то общее с твоим супругом!" – одной из первых отреагировала на фото актриса Ольга Сумская.

"Дедушка похож на Вадика", – согласились с Сумской пользователи сети.

"Дедуля – красавец", – прокомментировали публикацию фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мои бабушка и дедушка по маме! Похожи?) Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 2 Авг 2020 в 7:47 PDT

Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым, который старше ее на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).