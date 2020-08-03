"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой

Украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram обнародовала черно-белое фото, на котором запечатлены ее бабушка с дедом по материнской линии.
"Похожи?" – поинтересовалась у подписчиков певица.
"У дедушки что-то общее с твоим супругом!" – одной из первых отреагировала на фото актриса Ольга Сумская.
"Дедушка похож на Вадика", – согласились с Сумской пользователи сети.
"Дедуля – красавец", – прокомментировали публикацию фолловеры.
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Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым, который старше ее на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).