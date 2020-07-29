"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног

Украинская певица Оля Полякова показала в сети, как выглядит ее тело в купальнике.

Украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в купальнике на фоне деревянного домика.

"На даче! Пошла готовить кабачковую икру", – подписала она снимок.

В комментариях поклонники певицы отметили, что она находится в отличной спортивной форме.

Отвечая на вопросы фолловеров, Полякова призналась, что весит сейчас 65 килограммов при росте 180 см, 126 из которых составляет длина ног.

"Стройная, породистая девчуля", – прокомментировали внешность певицы подписчики.

"Ну как можно быть такой красивой? Фигурка – просто класс!" – оценили фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram На даче! Пошла готовить кабачковую икру!)))) Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 28 Июл 2020 в 9:43 PDT

Полякова окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

Во время карантина Полякова проводила тренировки в прямом эфире, выполняя упражнения под руководством тренера.