Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2020
 
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"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног

Украинская певица Оля Полякова показала в сети, как выглядит ее тело в купальнике.

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Полякова весит 65 килограммов
Полякова весит 65 килограммов
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в купальнике на фоне деревянного домика. 

"На даче! Пошла готовить кабачковую икру", – подписала она снимок. 

В комментариях поклонники певицы отметили, что она находится в отличной спортивной форме. 

Отвечая на вопросы фолловеров, Полякова призналась, что весит сейчас 65 килограммов при росте 180 см, 126 из которых составляет длина ног. 

"Стройная, породистая девчуля", – прокомментировали внешность певицы подписчики.

"Ну как можно быть такой красивой? Фигурка – просто класс!" – оценили фолловеры. 

Полякова окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

Во время карантина Полякова проводила тренировки в прямом эфире, выполняя упражнения под руководством тренера. 

Теги: Украина, Оля Полякова, певица
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