"По виду свирепый, но добрый внутри". Полякова показала мужа в его день рождения

Украинская певица Оля Полякова рассказала о характере своего супруга Вадима.

Украинская певица Оля Полякова в Facebook поздравила мужа Вадима с днем рождения.

"Это фото так отражает тебя: по виду свирепый, но добрый внутри... Сильный, но мягкий... Твердый, решительный, но уступчивый, когда дело касается твоих девочек! Как все эти качества уживаются в тебе так гармонично, что жить с тобой одно удовольствие? Нам тепло и безопасно, мы окружены заботой и вниманием, любовью и комплиментами! И если девочки выберут мужей, похожих на отца, то им несказанно повезет, хотя таких ведь больше нет. Будь, главное, здоров и полон сил! Скачи на своих лошадях, играй в теннис, занимайся любимым делом, плавай в заливе и люби нас! А мы рядом! С днем рождения!" – написала она 29 июня.

Полякова рассказывала, что муж старше ее на 15 лет. Соответственно, ему 51 год.

У пары есть две дочери: Мария (2005) и Алиса (2011).

Оля Полякова родилась в Виннице 17 января 1984 года. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени П.И. Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.