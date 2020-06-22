"Роковуха, которую мы заслужили". Полякова сделала ирокез и надела цепи

Украинская певица Оля Полякова сменила имидж, представ в образе рок-звезды.

Полякова: Говорила вам, что я в душе роковуха? Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова сменила имидж – артистка уложила длинные волосы в высокий ирокез. Видео, на котором она позирует с новой прической, певица опубликовала в Instagram.

"Говорила вам, что я в душе роковуха? Ну вот так теперь", – заявила певица на видео.

Полякова также дополнила образ "роковухи" массивными украшениями, которые надела на шею.

"Роковуха, которую мы заслужили", – отреагировала на ролик певица Даша Астафьева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как вам новая я? Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 22 Июн 2020 в 5:41 PDT

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

Полякова также известна поклонникам как Суперблондинка.