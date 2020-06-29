"Что-то ты слишком умная". Полякова отреагировала на видеообращение Ефросининой о статусе украинской женщины

Подписчики Маши Ефросининой не оценили шуточный комментарий певицы Оли Поляковой к публикации украинской телеведущей.

Ефросинина: Спасибо всем, кто хочет быть новой женщиной в Украине Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Instagram разместила видеообращение, прочитав текст блогера Ольги Рудневой о том, что означает быть женщиной в Украине.

"Быть женщиной в Украине – это быть "корабельной сосной", "рабочей бабой", туристическим брендом страны, и "300 совещаний в день". Быть женщиной в Украине – это всегда чуть-чуть не дотягивать до той жизни, которой живут мужчины", – говорится в тексте, который озвучила Ефросинина.

"Спасибо всем, кто со мной, и хочет быть новой женщиной в Украине", – подписала ролик телеведущая.

"Что-то слишком умная стала", – пошутила певица Оля Полякова.

"Как можно было такое ляпнуть под таким серьезным видео со сложной темой", – не смогли оценить юмор певицы фолловеры Ефросининой.

23 июня во время визита в Николаев председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и глава парламентской фракции этой политсилы Давид Арахамии обсуждали свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву.

Думая, что видеокамеры выключены, председатель партии Александр Корниенко сказал главе парламентской фракции СН Давиду Арахамии: "Аллахвердиева – вообще красотка. Баба рабочая, как корабельная сосна. Она тут отх...ярит 300 встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую".

Позже Корниенко извинился перед Аллахвердиевой, заявив, что обсуждал не только ее, но и Татьяну Домбровскую, которую в "Слуге народа" рассматривают кандидатом на должность мэра Николаева.