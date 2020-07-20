  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео

Конфликт между украинской певицей Олей Поляковой и ее старшей дочерью Марией произошел из-за гаджета и неубранной комнаты.

Полякова родила старшую дочь в 2005 году, а в 2001 стала мамой во второй раз Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова сняла на видео ссору со своей старшей дочерью Марией. Фрагмент видео, которое певица в ночь с 18-го на 19 июля опубликовала на своей странице в Instagram в разделе историй, обнародовано на канале V M в YouTube.

Причиной для ссоры в позднее время послужила, по словам певицы, неубранная комната дочери и гаджет, с которым Мария не расстается даже в позднее время.

В ответ дочь певицы заявила, что на каникулах хочет заниматься тем, что ей нравится. На шум в комнату пришла младшая дочь Поляковой Алиса. По ее словам, она проснулась из-за того, что услышала громкие голоса.

Старшая дочь Поляковой заявила, что Алису разбудила не она, а именно мать, которая "пришла и начала ее закапывать".

ВИДЕО

Видео: V M / Youtube

Полякова окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

Певица воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).