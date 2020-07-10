"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере

Украинская певица Оля Полякова поделилась в соцсетях роликом, на котором запечатлена во время отдыха на водоеме.

Полякова: Чем стройнее, тем длиннее Скриншот: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова удивила подписчиков длиной своих ног, которые продемонстрировала на видео. Ролик артистка обнародовала на своей странице в Instagram.

"Запомните – чем стройнее ноги, тем они выглядят длиннее!" – заявила певица.

"Мама дорогая", – прокомментировал видео певицы шоумен Александр Педан.

"Такие бесконечно шикарные ноги только бог дает", – заметили фолловеры.

Полякова окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени П.И. Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.