"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере

Украинская певица Оля Полякова удивила подписчиков длиной своих ног, которые продемонстрировала на видео. Ролик артистка обнародовала на своей странице в Instagram.
"Запомните – чем стройнее ноги, тем они выглядят длиннее!" – заявила певица.
"Мама дорогая", – прокомментировал видео певицы шоумен Александр Педан.
"Такие бесконечно шикарные ноги только бог дает", – заметили фолловеры.
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Пишут фотошоп, вот вам пруф))) девчонки даваи * те ко мне в марафон , все такие будете! и запомните: чем стройнее ноги ,тем они выглядят длиннее!)
Полякова окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени П.И. Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.