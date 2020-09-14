54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото

54-летняя украинская актриса Ольга Сумская приняла участие в фотопроекте "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения", инициированном украинским фотографом Trisha.

54-летняя украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram обнародовала серию черно-белых фото, на которых запечатлена без одежды.

Автором снимков является фотограф Trisha, которая фотографирует обнаженных украинских звезд в рамках проекта "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения".

"Мне кажется, сексуальность женщины с возрастом расцветает новыми красками. Она становится более глубокой и наполненной", – написала актриса.

Сумская Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

Участие в проекте "Антиэджизм" также приняли 32-летние участницы дуэта Anna Maria – сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк.