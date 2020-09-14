54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото

54-летняя украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram обнародовала серию черно-белых фото, на которых запечатлена без одежды.
Автором снимков является фотограф Trisha, которая фотографирует обнаженных украинских звезд в рамках проекта "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения".
"Мне кажется, сексуальность женщины с возрастом расцветает новыми красками. Она становится более глубокой и наполненной", – написала актриса.
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Мені здається,сексуальність жінки з віком розквітає новими фарбами,вона стає більш глибокою і наповненою ...Проект від @trisha_morning #антиеи * джизм #антиэйджизм стверджує тои * факт,що жінки прекрасні у будь-якии * період свого життя! Дівчата за 40,хто з вас міг би взяти участь у такому проекті?
Сумская Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).
Участие в проекте "Антиэджизм" также приняли 32-летние участницы дуэта Anna Maria – сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк.