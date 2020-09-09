32-летние участницы дуэта Anna Maria впервые снялись полностью обнаженными. Фото

32-летние участницы украинской группы Anna Maria полностью разделись для участия в фотопроекте "Антиэйджизм".

Дуэт Anna Maria: Это был наш первый опыт такой откровенной фотосессии Фото: annamariaduet / Instagram

Участницы украинской группы Anna Maria (32-летние сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк) 8 сентября обнародовали на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлены полностью обнаженными.

Певицы позируют в кадре спиной к объективу. По словам артисток, они согласились сфотографироваться без одежды для проекта "Антиэйджизм", инициированного фотографом Trisha.

"Это был наш первый опыт такой откровенной фотосессии. Было интересно наблюдать за своим ощущением во время процесса. Так как это что-то новое для каждой из нас", – поделилась эмоциями Анна Опанасюк.

Она подчеркнула, что сперва они с сестрой переживали во время съемки, но потом почувствовали уверенность.

Дуэт Anna Maria был основан в 2004 году. Его участницами стали сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк – будущие артистки родились в 1988 году в Симферополе.

В 2019 году дуэт принимал участие в нацотборе на "Евровидение". Перед финалом нацотбора сестры в интервью журналисту Роману Скрыпину на канале ATR заявили, что после аннексии Россией "Крым остался Крымом, там то же море".

Член жюри национального отбора на "Евровидение 2019" Джамала заявила девушкам, что на конкурсе исполнители представляют целую страну, а Крым – оккупированная Россией часть Украины.

В финале нацотбора дуэт Anna Maria занял последнее, шестое, место. Жюри дало девушкам один балл, а зрители – два.

Родители исполнительниц после аннексии полуострова перешли на службу к оккупационным властям. Мать певиц Лариса Опанасюк работает в подконтрольном РФ правительстве Сергея Аксенова на должности "вице-премьера", а отец Александр Опанасюк был судьей в "Верховном суде Крыма", в 2016 году ушел в почетную отставку. В отношении Александра Опанасюка в Украине открыто уголовное производство по статье "государственная измена", он находится в розыске.