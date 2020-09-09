32-летние участницы дуэта Anna Maria впервые снялись полностью обнаженными. Фото

Участницы украинской группы Anna Maria (32-летние сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк) 8 сентября обнародовали на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлены полностью обнаженными.
Певицы позируют в кадре спиной к объективу. По словам артисток, они согласились сфотографироваться без одежды для проекта "Антиэйджизм", инициированного фотографом Trisha.
"Это был наш первый опыт такой откровенной фотосессии. Было интересно наблюдать за своим ощущением во время процесса. Так как это что-то новое для каждой из нас", – поделилась эмоциями Анна Опанасюк.
Она подчеркнула, что сперва они с сестрой переживали во время съемки, но потом почувствовали уверенность.
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18+ Мы приняли участие в фотопроекте "Антиэйджизм" талантливейшего фотографа @trisha_morning. ANNA: Это был наш первый опыт такой откровенной фотосессии. Было интересно наблюдать за своим ощущением во время процесса. Так как это что-то новое для каждой из нас. Даже в своём концертном гардеробе мы предпочитаем яркие, но в меру откровенные костюмы. Не скрою, что переживание было. Но в итоге, мы чувствовали себя уверенно и свободно. Была очень классная атмосфера! И в который раз я поняла, что эта свобода и любовь к себе - внутри каждого из нас. Даже если ты не вписываешься в общепринятый формат "красоты". Это все не важно. Люди чувствуют энергию, которая исходит от тебя. Сексуальность - это вовсе не про то, чтобы раздеться - это в особой энергии, в повороте головы, движениях рук, линиях тела, взгляде... И это есть в каждом из нас. Нужно лишь не бояться дать свободу своей красоте. И дать увидеть себя настоящего. MARIA : Я уверена, что не нужно пытаться сравнивать себя с кем-то. У кого-то больше грудь, тоньше талия или длинее ноги. Но главное - нужно помнить: ты такая одна (в нашем случае - две:))) Мы все уникальны и особенны. И самое важное - полюбить себя от кончиков пальцев до кончиков волос. Помните, как в том фильме , когда внешность не изменилась, а изменилось именно внутреннее состояние и отношение к себе. Это творит чудеса! Это как магнит , притягивает с большой силой. В этом и секрет - если за внешней красотой ничего не стоит, это быстро перестаёт быть интересным. Как говорил Ремарк : "Потому что красота проходит. Старость не многим к лицу. Для этого, очевидно, нужно нечто большее, чем просто красота." В фотопроекте приняли участие: @olgasumska @bilyk_iryna @dima_kolyadenko @buzhynska @vasyafrolova @monritta @anna_dobrydneva • #annamariaduet #аннамария #антиэйджизм #nuphoto #ню #twins #sisters #blackandwhitephoto
Дуэт Anna Maria был основан в 2004 году. Его участницами стали сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк – будущие артистки родились в 1988 году в Симферополе.
В 2019 году дуэт принимал участие в нацотборе на "Евровидение". Перед финалом нацотбора сестры в интервью журналисту Роману Скрыпину на канале ATR заявили, что после аннексии Россией "Крым остался Крымом, там то же море".
Член жюри национального отбора на "Евровидение 2019" Джамала заявила девушкам, что на конкурсе исполнители представляют целую страну, а Крым – оккупированная Россией часть Украины.
В финале нацотбора дуэт Anna Maria занял последнее, шестое, место. Жюри дало девушкам один балл, а зрители – два.
Родители исполнительниц после аннексии полуострова перешли на службу к оккупационным властям. Мать певиц Лариса Опанасюк работает в подконтрольном РФ правительстве Сергея Аксенова на должности "вице-премьера", а отец Александр Опанасюк был судьей в "Верховном суде Крыма", в 2016 году ушел в почетную отставку. В отношении Александра Опанасюка в Украине открыто уголовное производство по статье "государственная измена", он находится в розыске.