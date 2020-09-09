Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2020
 
Новости

32-летние участницы дуэта Anna Maria впервые снялись полностью обнаженными. Фото

32-летние участницы украинской группы Anna Maria полностью разделись для участия в фотопроекте "Антиэйджизм".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дуэт Anna Maria: Это был наш первый опыт такой откровенной фотосессии
Дуэт Anna Maria: Это был наш первый опыт такой откровенной фотосессии
Фото: annamariaduet / Instagram

Участницы украинской группы Anna Maria (32-летние сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк) 8 сентября обнародовали на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлены полностью обнаженными. 

Певицы позируют в кадре спиной к объективу. По словам артисток, они согласились сфотографироваться без одежды для проекта "Антиэйджизм", инициированного фотографом Trisha. 

"Это был наш первый опыт такой откровенной фотосессии. Было интересно наблюдать за своим ощущением во время процесса. Так как это что-то новое для каждой из нас", – поделилась эмоциями Анна Опанасюк.

Она подчеркнула, что сперва они с сестрой переживали во время съемки, но потом почувствовали уверенность. 

Дуэт Anna Maria был основан в 2004 году. Его участницами стали сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк – будущие артистки родились в 1988 году в Симферополе.

В 2019 году дуэт принимал участие в нацотборе на "Евровидение". Перед финалом нацотбора сестры в интервью журналисту Роману Скрыпину на канале ATR заявили, что после аннексии Россией "Крым остался Крымом, там то же море".

Член жюри национального отбора на "Евровидение 2019" Джамала заявила девушкам, что на конкурсе исполнители представляют целую страну, а Крым – оккупированная Россией часть Украины.

В финале нацотбора дуэт Anna Maria занял последнее, шестое, место. Жюри дало девушкам один балл, а зрители – два.

Родители исполнительниц после аннексии полуострова перешли на службу к оккупационным властям. Мать певиц Лариса Опанасюк работает в подконтрольном РФ правительстве Сергея Аксенова на должности "вице-премьера", а отец Александр Опанасюк был судьей в "Верховном суде Крыма", в 2016 году ушел в почетную отставку. В отношении Александра Опанасюка в Украине открыто уголовное производство по статье "государственная измена", он находится в розыске.

Теги: Крым, фотосессия, Anna Maria
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Кто стоял за подготовкой спецслужб к захвату власти в России
Записки бывшего подполковника КГБ: Кто стоял за подготовкой спецслужб к захвату власти в России
Владимир ПОПОВ
  Боровой: С Путиным я пересекался один раз. Он тогда был мальчиком, который приносил чай
  Боровой: С Путиным я пересекался один раз. Он тогда был мальчиком, который приносил чай
Дмитрий ГОРДОН
  Ефремов приговорен к восьми годам колонии. Главное о смертельном ДТП и судебном процессе над актером
  Ефремов приговорен к восьми годам колонии. Главное о смертельном ДТП и судебном процессе над актером
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Ризатдинова отдала сына в детский сад
Ризатдинова отдала сына в детский сад
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
  Ефросинина: Наркотики – зло, но это меня не остановило
  Ефросинина: Наркотики – зло, но это меня не остановило
Ефремов в СИЗО. Актер поужинал селедкой и пообещал прочитать сотрудникам изолятора поэму Охлобыстина о бане
Ефремов в СИЗО. Актер поужинал селедкой и пообещал прочитать сотрудникам изолятора поэму Охлобыстина о бане
"Побуду сочной". Джамала отказалась худеть после родов
"Побуду сочной". Джамала отказалась худеть после родов
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS